Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan yeni oyuncusu Orkun Kökçü’nün kariyeri gündemde. Orkun Kökçü kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolseverler, Orkun Kökçü kimdir, hangi takımlarda oynadı, nereli ve kaç yaşında gibi sorulara yanıt arıyor. Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Kökçü, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyer geçmişine sahip. Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü hangi mevkide oynuyor? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

1 /8 Orkun Kökçü Kimdir?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda’nın Haarlem kentinde doğdu. Orta saha mevkiinde görev yapan Kökçü, Hollanda altyapısında yetişmesine rağmen Türkiye millî takımını tercih etti. Futbola küçük yaşlarda başlayan oyuncu, profesyonel kariyerine Feyenoord formasıyla adım attı. Kökçü, şu anda Portekiz’in Benfica kulübünde forma giymektedir.

2 /8 Orkun Kökçü Kaç Yaşında?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 doğumludur. 2024 itibarıyla 23 yaşındadır.

3 /8 Orkun Kökçü Nereli? Orkun Kökçü’nün ailesi, Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesine bağlı Suvermez köyündendir. Kökçü, Hollanda doğumlu olsa da aslen Türk kökenlidir.

4 /8 Orkun Kökçü'nün Kariyer Başlangıcı

Futbola 2007 yılında Stormvogels altyapısında başlayan Kökçü, ardından FC Groningen ve Feyenoord altyapısında gelişimini sürdürdü. 2018 yılında 17 yaşındayken Feyenoord A takımıyla sahaya çıktı ve ilk resmi maçında gol attı. Eredivisie’deki ilk maçında da bir gol ve bir asistle dikkat çekti. Feyenoord ile sözleşmesini 2023’e kadar uzatan futbolcu, 2023’te Benfica’ya transfer oldu.

5 /8 Orkun Kökçü Hangi Takımlarda Oynadı?

Altyapı Kariyeri 2007–2011: Stormvogels 2011–2014: FC Groningen 2014–2018: Feyenoord Profesyonel Kariyer 2018–2023: Feyenoord 2023– : Benfica Millî Takım Kariyeri 2017: Hollanda U-17 2017–2018: Hollanda U-18 2018–2019: Hollanda U-19 2019: Türkiye U-21 2020– : Türkiye

























6 /8 BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMA TAMAM Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, oyuncu ile anlaşmaya varılmasının ardından Orkun Kökçü'nün ailesi ile birlikte Benfica'ya takımdan ayrılmasına izin verilmesi için baskıya başlandı. Serdal Adalı, 24 yaşındaki yıldızın zorunlu satın alma ile kiralamak veya anlaşmaları halinde bonservisle satın alabileceklerini Benfica'ya iletti.

7 /8 İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, Hollanda'dan ayrılırken kendisini uğurlamaya gelen Beşiktaş taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi.