Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan yeni oyuncusu Orkun Kökçü’nün kariyeri gündemde. Orkun Kökçü kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolseverler, Orkun Kökçü kimdir, hangi takımlarda oynadı, nereli ve kaç yaşında gibi sorulara yanıt arıyor. Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Kökçü, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyer geçmişine sahip. Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü hangi mevkide oynuyor? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...
Orkun Kökçü Kimdir?
Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda’nın Haarlem kentinde doğdu. Orta saha mevkiinde görev yapan Kökçü, Hollanda altyapısında yetişmesine rağmen Türkiye millî takımını tercih etti. Futbola küçük yaşlarda başlayan oyuncu, profesyonel kariyerine Feyenoord formasıyla adım attı. Kökçü, şu anda Portekiz’in Benfica kulübünde forma giymektedir.
Orkun Kökçü Kaç Yaşında?
Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 doğumludur. 2024 itibarıyla 23 yaşındadır.
Orkun Kökçü Nereli?
Orkun Kökçü’nün ailesi, Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesine bağlı Suvermez köyündendir. Kökçü, Hollanda doğumlu olsa da aslen Türk kökenlidir.
Orkun Kökçü'nün Kariyer Başlangıcı
Futbola 2007 yılında Stormvogels altyapısında başlayan Kökçü, ardından FC Groningen ve Feyenoord altyapısında gelişimini sürdürdü. 2018 yılında 17 yaşındayken Feyenoord A takımıyla sahaya çıktı ve ilk resmi maçında gol attı. Eredivisie’deki ilk maçında da bir gol ve bir asistle dikkat çekti. Feyenoord ile sözleşmesini 2023’e kadar uzatan futbolcu, 2023’te Benfica’ya transfer oldu.
Orkun Kökçü Hangi Takımlarda Oynadı?
Altyapı Kariyeri
2007–2011: Stormvogels
2011–2014: FC Groningen
2014–2018: Feyenoord
Profesyonel Kariyer
2018–2023: Feyenoord
2023– : Benfica
Millî Takım Kariyeri
2017: Hollanda U-17
2017–2018: Hollanda U-18
2018–2019: Hollanda U-19
2019: Türkiye U-21
2020– : Türkiye
BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMA TAMAM
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, oyuncu ile anlaşmaya varılmasının ardından Orkun Kökçü'nün ailesi ile birlikte Benfica'ya takımdan ayrılmasına izin verilmesi için baskıya başlandı. Serdal Adalı, 24 yaşındaki yıldızın zorunlu satın alma ile kiralamak veya anlaşmaları halinde bonservisle satın alabileceklerini Benfica'ya iletti.
İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ
Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, Hollanda'dan ayrılırken kendisini uğurlamaya gelen Beşiktaş taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi.
BONSERVİS BEDELİYLE TARİHE GEÇECEK
KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Euro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.