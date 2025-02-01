Okullarda ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Sömestr tatilinin sona ermesiyle başlayacak ikinci dönemin ilk günü için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklama ile "Pazartesi günü okul var mı, yarım gün mü olacak? 3 Şubat Pazartesi kaç ders işlenecek" soruları merak kazandı. İşte MEB tarafından yapılan açıklamanın detayları....

1 /5 Okullarda ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu, 3 Şubat Pazartesi günü kapsamında merak edilen konular arasında yer aldı. Yaklaşık 20 günlük sömestr tatilinin ardından pek çok öğrenci, gelen mesajlar dolayısıyla pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Pazartesi günü okullar yarım gün mü? 3 Şubat Pazartesi günü okullar yarım gün mü olacak? İşte, o detaylar

2 /5 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Okullarda 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak.



3 /5 3 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

3 Şubat Pazartesi günü bazı okullar, eğitim toplantısı nedeniyle 3 ders olacak. Bu karar, okulların ikili ya da tekli eğitim yöntemine göre değişkenlik gösterecek.

4 /5 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.