ŞAFAK BAŞA KİMDİR?





Şafak Başa, 1969 yılında Lüleburgaz’da doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine Karabük-Yenice (1995-1998) ve Ordu-Mesudiye (1998-2002) ilçelerinde kaymakamlık yaparak başlayan Başa, 2002-2015 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı.

aşa, 2007 yılında TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı ve 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında doktora derecesi aldı. 31 Mayıs 2024 tarihinde ise “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları” alanında “Doçent” unvanını kazandı.





2015 yılında Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Başa, 2016-2021 yılları arasında Beykoz Üniversitesi’nin kurucu Mütevelli Heyeti üyelerinden biri olarak görev yaptı. Halen aynı üniversitenin Danışma Kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmekteydi. Yolsuzluk soruşturmasıyla Şafak Başa gözaltına alındı.



