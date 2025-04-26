İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa gözaltına alındı. Gelişmenin ardından İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa'nın hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Şafak Başa neden gözaltına alındı? Şafak Başa kimdir? İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri ve hayatı
Şafak Başa kimdir? sorusu sabah saatlerinden itibaren sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan isimlerden biri de İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa oldu.
ŞAFAK BAŞA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi. Yeni soruşturma kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltına alındı.
ŞAFAK BAŞA KİMDİR?
Şafak Başa, 1969 yılında Lüleburgaz’da doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine Karabük-Yenice (1995-1998) ve Ordu-Mesudiye (1998-2002) ilçelerinde kaymakamlık yaparak başlayan Başa, 2002-2015 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı.
aşa, 2007 yılında TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı ve 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında doktora derecesi aldı. 31 Mayıs 2024 tarihinde ise “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları” alanında “Doçent” unvanını kazandı.
2015 yılında Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Başa, 2016-2021 yılları arasında Beykoz Üniversitesi’nin kurucu Mütevelli Heyeti üyelerinden biri olarak görev yaptı. Halen aynı üniversitenin Danışma Kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmekteydi. Yolsuzluk soruşturmasıyla Şafak Başa gözaltına alındı.