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Şekip Taşpınar kimdir?

Şekip Taşpınar kimdir?

15:042/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Şekip Taşpınar</p>
Şekip Taşpınar

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Cevat Akarsu" karakteriyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti. Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme yaptı. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile tanındı. İşte Şekip Taşpınar'ın hayatı ve özgeçmişi.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Cevat Akarsu" karakteriyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti. Peki Şekip Taşpınar kimdir, nereli? Şekip Taşpınar neden öldü, hastalığı neydi?

Şekip Taşpınar'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımı

Şekip Taşpınar’ın neden vefat ettiğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Şekip Taşpınar sosyal medya hesabındaki son paylaşımını 9 Mayıs'ta yaptı. Oyuncu paylaşımına "O artık emekli, sanatçılıktan değil tabii ki önünde binlerce kez eğiliyorum Devlet Tiyatrosu." notunu düşmüştü.

ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı.

1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri vermiştir. 1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme yaptı. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile tanındı.

Beyaz Gelincik, Kurtlar Vadisi Pusu, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Karadayı, Cesur Yürek, Arka Sokaklar, Teşkilat ve Yürek Çıkmazı gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Sinema ve oyun çalışmaları devam etmektedir.

Şekip Taşpınar rol aldığı oyunlar

12 Öfkeli (8 Numara)

Barış

Tarla Kuşuydu Juliet

Deli Dumrul

Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü

Eşeğin Gölgesi

Fırtına

Kuru Gürültü

Cimri

Ali Ayşe'yi seviyo

Oyunun Oyunu

Köprüden Görünüş

Cadı Kazanı

Akıllı Soytarı

Abdülcanbaz

Düşler Bahçesi

Temelin

Mağaradakiler

Ana

Bıçak Sırtı (oyun)

Öp Beni Kate

Kanlı Düğün

Dört Köşe Palyaço

Deliler Boşandı

Ayının Fendi Avcıyı Yendi

Sevimli Oyuncaklar

Yönettiği oyunlar

Tiyatro Çocukları: Şekip Taşpınar - Adana Devlet Tiyatrosu - 2009

Küçük Kara Balık

Uçan Şemsiye

Sokak Kedisi Marilu

Dönemeç

Açık Aile

Şişman Kadın

Eroin Güncesi

Taş Ustası Müzikali

#Şekip Taşpınar
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