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Tarık Çetin kimdir? Hayatı ve futbol kariyeri

Tarık Çetin kimdir? Hayatı ve futbol kariyeri

16:2513/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Tarık Çetin kimdir?

Fenerbahçe, Rizespor ile sözleşmesi sona eren Tarık Çetin ile anlaşma sağladı. Tarık Çetin, 8 Ocak 1997 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğdu. Fenerbahçe'de U13 takımından itibaren çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi ve altyapıda şampiyonluklar yaşadı. Profesyonel kariyerine de 2017 yılında Fenerbahçe'de adım attı. İşte Tarık Çetin hayatı biyografisi futbol kariyeri.

Tarık Çetin, 8 Ocak 1997 tarihinde İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Çaykur Rizespor takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. Tarık Çetin, futbol kariyerine Kocaeli'de başladı ve daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe'de U13 takımından itibaren çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi ve altyapıda şampiyonluklar yaşadı. Profesyonel kariyerine de 2017 yılında Fenerbahçe'de adım attı.

Fenerbahçe'den sonra kiralık olarak Fatih Karagümrük'te oynadı. Burada önemli maç tecrübesi edindi. 2019 yılında Çaykur Rizespor'a transfer oldu ve halen bu takımda forma giymektedir. Ayrıca Türkiye'nin genç milli takımlarında da (U16, U18, U19) görev almıştır.

Tarık Çetin Futbol Kariyeri

Kulübü Çaykur Rizespor

Altyapı kariyeri

2008-2009 Derincespor

2009-2017 Fenerbahçe

Profesyonel kariyeri

Yıllar Takım Maç (Gol)

2017-2019 Fenerbahçe 0 (0)

2018-2019 → Karagümrük (kiralık) 44 (0)

2019- Çaykur Rizespor 39 (0)

Tarık Çetin Millî takım kariyeri

2012-2013 Türkiye U-16 11 (0)

2013-2014 Türkiye U-18 11 (0)

2014 Türkiye U-19 2 (0)

#Tarık Çetin
#Tarık Çetin Fenerbahçe
#Tarık Çetin Çaykur Rizespor
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