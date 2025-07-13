Fenerbahçe'den sonra kiralık olarak Fatih Karagümrük'te oynadı. Burada önemli maç tecrübesi edindi. 2019 yılında Çaykur Rizespor'a transfer oldu ve halen bu takımda forma giymektedir. Ayrıca Türkiye'nin genç milli takımlarında da (U16, U18, U19) görev almıştır.