Ülkü İnanlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili olarak görev yapmakta. Ülkü İnanlı, 1968 Ordu doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2013 yılından bu yana CHP Tuzla İlçe üyeliği, İlçe Başkan Yardımcılığı, İlçe Seçim Kurulu Temsilciliği görevleri ile Hukuk Komisyonlarında çalıştı. İşte Ülkü İnanlı’nın hayatı, özgeçmişi ve siyasi kariyeri.
Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Başkanvekili seçimi yarın İBB Meclisi’nde yapılacak. Kanun gereği ilçe belediye başkanları İBB Başkan Vekili olamıyor. Başkan Vekilinin İBB meclis üyeleri arasından seçilmesi gerekiyor. Ülkü İnanlı’nın ismi İBB Başkan Vekili için geçiyor. Peki Ülkü İnanlı kimdir, nereli? Hayatı ve kariyeri.
Ülkü İnanlı kimdir?
Ülkü İnanlı, 1968 Ordu doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.1993-2004 yılları arasında bir kamu kurumunda Devlet Memuru olarak avukatlık yaptıktan sonra Mart 2004 yılında istifa ederek özel sektöre geçti.
1 Mart 2014 yılına kadar 10 yıl süre ile özel sektörde Uluslararası bir şirkette Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra 2014 yılında istifa ederek kendi hukuk bürosunu açtı.
Avukatlık mesleğine devam etmektedir. Çeşitli dernek ve vakıflarda genel sekreterlik ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.
2013 yılından bu yana CHP Tuzla İlçe üyeliği, İlçe Başkan Yardımcılığı, İlçe Seçim Kurulu Temsilciliği görevleri ile Hukuk Komisyonlarında aralıksız çalıştı. İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir.