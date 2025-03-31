Sanatçı Volkan Konak, KKTC'de hayatını kaybetti. Volkan Konak, 27 Şubat 1967 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğmuş, Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden biridir. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girmiş ve 1988 yılında mezun olmuştur. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan Volkan Konak, müzik kariyeri boyunca Karadeniz müziğini evrensel formlarla birleştirerek özgün eserler ortaya koymuştur. İşte Volkan Konak’ın hayatı ve müzik kariyeri.
Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Sanat hayatına 1989 yılında "Suların Horon Yeri" adlı albümüyle adım atan Volkan Konak, bu çalışmasında Maçka yöresinden derlediği türkülerle dikkat çekmiştir. Daha sonra beste çalışmalarına yönelerek, Nazım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu ve Sunay Akın gibi şairlerin eserlerini bestelemiş, etnik motifleri müziğine katarak özgün bir tarz oluşturmuştur.
1993 yılında çıkardığı "Efulim" albümüyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, "Cerrahpaşa" adlı parçasıyla büyük beğeni toplamıştır. 2006 yılında yayımladığı "Mora" albümü, MÜ-YAP tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir.
"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan Volkan Konak, müzik kariyeri boyunca Karadeniz müziğini evrensel formlarla birleştirerek özgün eserler ortaya koymuştur. 30 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşmış ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde, 31 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetmiştir.
Evli ve üç çocuk babası olan Volkan Konak, müziği ve eserleriyle Türk halkının gönlünde taht kurmuş, unutulmaz sanatçılar arasında yerini almıştır.
Volkan Konacak albümleri
1989: Suların Horon Yeri
1993: Efulim
1994: Gelir misin Benimle
1996: Volkanik Parçalar
1998: Pedaliza
2000: Şimal Rüzgarı
2003: Maranda
2006: Mora
2009: Mimoza
2012: Lifor
2015: Manolya
2017: Klasikler 1
2019: Dalya
Volkan Konacak’ın aldığı bazı ödüller
1997: Politika Dergisi, En İyi Müzik Sanatçısı
2003: Kral Televizyonu, En İyi Halk Müzik Sanatçısı
2005: Başkent Grubu, Yılın Altın Adam Ödülü
2005: Kral Televizyonu, Yılın Halk Müziği Sanatçısı
2005: Magazin Gazetecileri, Yılın Sanatçısı
2005: D.M.C - Maranda Albümü, Elmas Plak
2006: MÜ-YAP - Mora Albümü, Altın Plak
2009: Altın Kelebek Ödülleri, Yılın Halk Müziği Sanatçısı
2010: D.M.C - Mimoza Albümü, Platin Plak
2010: Kral Tv, Türk Halk Müziği Özel Ödülü
2011: TRT Müzik, En iyi Halk Müzik Sanatçısı
2011: TRT Müzik, Yılın En İyi Televizyon Müzik Programı (Kuzeyin Oğlu - Show TV)
2011: 38. Altın Kelebek Ödülleri, Türk Halk Müziği Erkek Solist