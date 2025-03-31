Sanat hayatına 1989 yılında " Suların Horon Yeri " adlı albümüyle adım atan Volkan Konak , bu çalışmasında Maçka yöresinden derlediği türkülerle dikkat çekmiştir. Daha sonra beste çalışmalarına yönelerek, Nazım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu ve Sunay Akın gibi şairlerin eserlerini bestelemiş, etnik motifleri müziğine katarak özgün bir tarz oluşturmuştur.