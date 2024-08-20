WhatsApp’ta dolandırıcılık girişimlerini nasıl tespit edebilir?

Şüpheli mesajlar nasıl görünür?

Aldığınız mesajın şüpheli olduğunu veya mesajı gönderen kişinin güvenilir olmadığını, bazı ipuçlarına bakarak belirleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken mesaj türleri:

Yazım ve dil bilgisi hataları içeren mesajlar.

Bir bağlantıya dokunmanızı, bir bağlantı üzerinden yeni özellikleri etkinleştirmenizi veya bir uygulama indirmenizi isteyen mesajlar.

Kredi kartı veya banka hesap numarası, doğum tarihi ya da şifre gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmanızı isteyen mesajlar.

Bir mesajı başkalarına iletmenizi isteyen mesajlar.

Para isteyen veya WhatsApp’ı kullanmak için ödeme yapmanız gerektiğini iddia eden mesajlar.

Dolandırıcının tanıdığınız biri gibi davrandığı mesajlar.

Mesaj piyango, kumar, iş fırsatı, yatırım veya krediyle ilgilidir.

Bu kişi, kişisel bilgiler istemeden önce güveninizi kazanmak için sizinle sohbet etmeye başlar.