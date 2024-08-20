WhatsApp'ta dolandırıcılık girişimlerinin giderek artmasıyla birlikte, bu tür durumlarla karşılaşmamak için dikkatli olmak oldukça önemli. İşte WhatsApp'ta dolandırıcılık girişimlerini tespit etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları:
Herkes dolandırıcılığa uğrayabilir ancak bazı güvenlik ipuçlarıyla yanınızdayız. Bilinmeyen bir numaranın kişisel bilgi istediğini, para teklif ettiğini veya şüpheli bağlantılar paylaştığını fark ederseniz şunları yapabilirsiniz:
WhatsApp’ta dolandırıcılık girişimlerini nasıl tespit edebilir?
1. Mesaja yanıt vermeyin, dokunmayın veya iletmeyin.
2. Göndereni engelleyin ve şikayet edin.
3. Sizinle kimlerin iletişime geçebileceğini seçmek için gizlilik ayarlarınızı güncelleyin.
Tıpkı normal SMS gönderimleri ve telefon aramalarında olduğu gibi, telefon numaranıza sahip olan diğer WhatsApp kullanıcıları sizinle iletişime geçebilir. Kullanıcıların size ulaşmak için telefon rehberinizde kayıtlı olmaları gerekmez.
Bu kişiler, sizi kandırarak onlara kişisel veya finansal bilgilerinizi vermenizi sağlamak ya da yanlış bilgiler yaymak için size mesaj gönderebilir. Herkes, her yerde dolandırıcılığa maruz kalabilir.
Şüpheli mesajlar nasıl görünür?
Aldığınız mesajın şüpheli olduğunu veya mesajı gönderen kişinin güvenilir olmadığını, bazı ipuçlarına bakarak belirleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken mesaj türleri:
Yazım ve dil bilgisi hataları içeren mesajlar.
Bir bağlantıya dokunmanızı, bir bağlantı üzerinden yeni özellikleri etkinleştirmenizi veya bir uygulama indirmenizi isteyen mesajlar.
Kredi kartı veya banka hesap numarası, doğum tarihi ya da şifre gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmanızı isteyen mesajlar.
Bir mesajı başkalarına iletmenizi isteyen mesajlar.
Para isteyen veya WhatsApp’ı kullanmak için ödeme yapmanız gerektiğini iddia eden mesajlar.
Dolandırıcının tanıdığınız biri gibi davrandığı mesajlar.
Mesaj piyango, kumar, iş fırsatı, yatırım veya krediyle ilgilidir.
Bu kişi, kişisel bilgiler istemeden önce güveninizi kazanmak için sizinle sohbet etmeye başlar.
Kendinizi şüpheli mesajlara ve dolandırıcılığa karşı nasıl korursunuz
Kayıtlı olmayan bir WhatsApp kullanıcısının sizi kişisel veya finansal bilgiler paylaşmanız için kandırmaya çalıştığı durumlarda şüpheli mesajlarla ya da dolandırıcılıkla karşı karşıya olabilirsiniz.
Kendinizi nasıl korursunuz
1. Durun ve düşünün
Şüpheli davranışlar olup olmadığını gözlemleyin.
Mesaj bilinmeyen bir numaradan mı geldi?
Telefondaki kişi sizi acele etmeye zorluyor mu?
Telefondaki kişi tehdit edici şekilde konuşuyor veya ona güvenmenizi istiyor mu?
Para transfer etmeniz veya parola, anahtar ya da kişisel bilgilerinizi paylaşmanız isteniyor mu?
2. Sohbet etmeyi bırakın: Aramayı sonlandırın veya kullanıcıya cevap vermeyi bırakın. Kişinin kimliğini doğrulayamıyorsanız hiçbir kişisel veya finansal bilgi paylaşmayın.
3. Engelleyin ve şikayet edin: Sizinle iletişim kurmasını engellemek için kullanıcıyı engelleyin ve WhatsApp’a şikayet edin.
4. Gizlilik ve güvenlik ayarlarınızı güncelleyin: Kimlerin kişisel bilgilerinizi görebileceğini ve sizinle iletişime geçebileceğini kontrol etmek için gizlilik ayarlarınızı düzenleyin.