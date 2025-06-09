Yasemin Acar kimdir? Gazze’ye giden gemide bulunan Yasemin Acar nereli?

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Madleen gemisi, İsrail ordusunun müdahalesine uğradı. Gemide bulunan 12 aktivistten biri de Türk insan hakları savunucusu Yasemin Acar'dı. Peki Yasemin Acar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yasemin Acar'ın biyografisi...
Madleen gemisi, Gazze'ye yardım götürmek isterken İsrail ordusunun saldırısına uğradı. Gazze’ye giden geminin içinde 12 aktivistten biri de Yasemin Acar’dı.
9 Haziran 2025 tarihinde, gece yarısı civarında, İsrail donanmasına ait botlar uluslararası sularda seyreden Madleen gemisini kuşattı. Aktivist Yasemin Acar'ın paylaştığı videolarda, İsrail ordusuna ait dronların gemiye beyaz renkli, kimyasal olduğu iddia edilen bir sıvı döktüğü ve aktivistlerin gözlerinin yandığı belirtildi. Peki Yasemin Acar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yasemin Acar'ın biyografisi...
Yasemin Acar kimdir?
Yasemin Acar, Almanya doğumlu 37 yaşında bir insan hakları savunucusudur. 15 yaşından itibaren sosyal adalet, mülteci hakları ve ırkçılıkla mücadele konularında aktif olmuştur.
Ukrayna savaşının ardından kurduğu Berlin Arrival Support ağıyla 15.000 mülteciye destek sağlamış, Berlin Senatosu'na danışmanlık yapmıştır.
Acar, yıllardır Filistin halkına yönelik hak ihlallerine karşı durmakta; protestolar, eylemler ve kampanyalarla sesini duyurmaktadır.
Son olarak Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde yer alarak, İsrail ablukasını kırmaya yönelik barışçıl bir misyonun parçası olmuştur.