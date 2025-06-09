Yasemin Acar kimdir? Gazze’ye giden gemide bulunan Yasemin Acar nereli?

9 Haziran 2025 tarihinde, gece yarısı civarında, İsrail donanmasına ait botlar uluslararası sularda seyreden Madleen gemisini kuşattı. Aktivist Yasemin Acar'ın paylaştığı videolarda, İsrail ordusuna ait dronların gemiye beyaz renkli, kimyasal olduğu iddia edilen bir sıvı döktüğü ve aktivistlerin gözlerinin yandığı belirtildi. Peki Yasemin Acar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yasemin Acar'ın biyografisi...