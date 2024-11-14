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YKS 2025 sınav ve başvuru tarihleri açıklandı! 2025 TYT, AYT ve YDT oturumları ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?

YKS 2025 sınav ve başvuru tarihleri açıklandı! 2025 TYT, AYT ve YDT oturumları ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?

09:3614/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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YKS sınavı 2025 ne zaman? sorusu yanıtını buldu. Adayların merakla beklediği YKS 2025 sınav tarihi, yeni ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla belli oldu. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar YKS'nin TYT, AYT, YDT oturum tarihine odaklandı. ÖSYM 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecek sınav tarihlerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Üniversite sınavı ve başvuru tarihleri de yayınlanan takvimle netleşti. Peki 2025 YKS sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak? İşte ayrıntılar...

YKS 2025 sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Bu sene üniversite sınavına hazırlanan adaylar, YKS 2025 ne zaman? YKS 2025 başvuru tarihi hangi tarihlerde, başvuru ücreti ne kadar? sorularına cevap aramaya başladı. İşte ÖSYM 2025 sınav takvimindeki YKS başvuru tarihleri, YKS: TYT, AYT, YDT sınav tarihleri...

YKS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?


YKS: TYT - AYT - YDT başvuru işlemleri 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak, 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

YKS 2025 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ


ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

YKS 2025 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?


YKS 2025 başvuru ücreti henüz belli olmadı. YKS başvuru ücreti ÖSYM'nin YKS başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte açıklanacak. YKS başvuru kılavuzu ise başvuru tarihinde yayınlanacak.

Adaylar, geçtiğimiz yıl YKS (2024) başvuru ücreti olarak her oturum için 295 TL ödeme yaptı.


YKS 2025 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?


Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

YKS 2025 oturumlarına yaklaşık 7 ay kaldı.



YKS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


YKS 2024 sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

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