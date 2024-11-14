YKS 2025 sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Bu sene üniversite sınavına hazırlanan adaylar, YKS 2025 ne zaman? YKS 2025 başvuru tarihi hangi tarihlerde, başvuru ücreti ne kadar? sorularına cevap aramaya başladı. İşte ÖSYM 2025 sınav takvimindeki YKS başvuru tarihleri, YKS: TYT, AYT, YDT sınav tarihleri...