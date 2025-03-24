Arda Güler için transfer tavsiyesi: "Galatasaray'a gelirse..."

A Milli Takımımızın Macaristan ile oynadığı karşılaşmada attığı golle yeniden dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in Real Madrid'deki kariyeri tartışma konusu oldu. Eflatun Beyazlı kulüpte istediği süreleri alamayan oyuncuya efsane isimden transfer tavsiyesi geldi.
Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda Güler, A Milli Takım'da ise bulduğu şansları iyi değerlendirmeye devam ediyor. Genç yıldız, son olarak Macaristan ile oynanan karşılaşmada da dikkati çeken bir performans sergiledi.
Macaristan maçında Ay-Yıldızlıları rahatlatan golü atan Arda Güler için "Madrid'de daha fazla süre almalı" şeklinde yorumlar yapılırken efsane bir isimden gündem olabilecek bir değerlendirme geldi.
Galatasaray'ın ve milli takımın eski yıldızlarından biri olan Hasan Şaş, bir YouTube kanalında Arda Güler'in transferine yönelik flaş bir tavsiyede bulundu. Şaş, Arda Güler'in Galatasaray'da çok başarılı olacağını iddia etti.
Hasan Şaş: "Mertens Galatasaray'dan gidecek, Galatasaray seyircisi ve takımı Arda'yı taşır. Arda Güler'in Galatasaray'a, Galatasaray'ın da Arda'ya ihtiyacı var. Kiralık olarak söylüyorum."
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 1088 dakika süre aldı. Milli oyuncu, takımıyla çıktığı karşılaşmalarda 3 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.
Arda Güler, A Milli Takım formasıyla çıktığı 19 resmi maçta ise 4 gol attı. 20 yaşındaki futbolcu, yaş grubunda dünyanın en potansiyelli isimleri arasında gösteriliyor.