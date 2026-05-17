Aziz Yıldırım'ın gözdesi gelmeden kriz çıkardı! Jorge Jesus imzayı atmak için şok bir madde şart koştu

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışırken, camiayı hareketlendiren dev teknik direktör hamlesinin perde arkası aralandı. Sarı-lacivertli kulübü daha önce de çalıştıran ve kupa kazandıran 71 yaşındaki dünyaca ünlü Portekizli hoca, yeniden göreve gelmek için masaya çok konuşulacak bir şart koydu.
Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı'ndan teklif almaması halinde Fenerbahçe'yi yeniden çalıştırmaya sıcak baktığı Sabah'taki haberde yer aldı.
Öte yandan 71 yaşındaki teknik adamın bu konuyla ilgili sözleşmesine özel bir madde koydurmak istediği belirtildi.
Jorge Jesus'u Portekiz Milli Takımı'ndan teklif alması durumunda kontratına "Ayrılık" maddesi koydurmak istediği aktarıldı.
Deneyimli teknik adam, 2022-23 sezonun Fenerbahçe ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.