Beşiktaş'ın eski hocası Giovanni van Bronckhorst'un yeni görevi şaşırttı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi açıklandı. Hollandalı çalıştırıcı, İngiliz devinde göreve başlayacak.
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Giovanni van Bronckhorst'un yeni görevi belli oldu.
Hollandalı teknik adam İngiliz devi Liverpool'da yardımcı antrenörlük görevine getirildi.
50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.
Van Bronckhorst, ocak ayından itibaren de UEFA'da maç analisti olarak görev alıyordu.
Öte yandan; Liverpool'da yeni kaleci antrenörü Xavi Valero olurken takımın kaleci antrenörü kadrosuna yeni sezon öncesi veda eden isimler ise Fabian Otte ve Galatasaray'ın eski kalecisi Claudio Taffarel oldu.