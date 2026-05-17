Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünya bu Türk’ü konuşuyor! Attığı golle Cristiano Ronaldo'yu sahada hüngür hüngür ağlattı

Dünya bu Türk’ü konuşuyor! Attığı golle Cristiano Ronaldo'yu sahada hüngür hüngür ağlattı

09:5217/05/2026, Pazar
G: 17/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde dünya futbol tarihine geçecek, rüya gibi bir gece yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği 135 milyon Euro'luk dev kulüp, mütevazı Japon rakibine boyun eğerken, kupanın kaderini eski Süper Lig yıldızı olan Türk asıllı santrfor çizdi.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi 2 final maçında Gamba Osaka 1-0 yenildi. Mütevazı Japon takımı kupaya uzanırken, 135 milyon Euro değeri bulunan Suudi kulübünde ise büyük hayal kırıklığı yaşandı.


Gamba Osaka'yı şampiyon yapan gol 30. dakikada Deniz Hümmet'ten geldi. 

Japon kulübü, bir dönem Çaykur Rizespor'da da forma giyen İsveç doğumlu Türk santrforun attığı golle, Asya Şampiyonlar Ligi 2'de mutlu sona ulaşırken, 41 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ise son düdüğün ardından gözyaşlarını tutamadı.


Maç sonrası bir süre yedek kulübesinde oturan Ronaldo'nun üzüntüsü kameralara da yansıdı.


2023 yılından beri Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi ekibinde henüz kupa kazanamadı.

Portekizli futbolcu, Al Nassr'da 142 maça çıktı ve 121 gol atarken, 24 asist yaptı.


#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Gamba Osaka
#Deniz Hümmet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurusu başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu