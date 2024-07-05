Montella kararını verdi: İşte Hollanda maçı muhtemel 11'imiz

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu mücadelenin ilk 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye, Hollanda ile tarihinde 15. kez rakip olacak.
İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Türkiye'nin Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 14 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 6'sını Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Bu müsabakalarda Türkiye'nin 14 golüne, Hollanda 21 golle cevap verdi.
Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.
Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.
Öte yandan teknik direktör Montella, Hollanda maçının ilk 11'ini netleştirdi.
UEFA'nın açtığı soruşturma neticesinde Merih Demiral, men cezası almazsa ilk 11'de sahaya çıkacak.
Aksi durumda ay-yıldızlı ekibin tandemini Abdülkerim Bardakcı ve Samet Akaydin ikilisi oluşturacak.
Bu maç öncesi Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek, cezalı olduğu için karşılaşmada forma giyemeyecek.
İşte Türkiye'nin Hollanda maçı muhtemel 11'i:
Mert Günok, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Arda Güler.