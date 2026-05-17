Mourinho’dan o soruya şok yanıt! Herkes Real Madrid derken…

"MENAJERİM JORGE MENDES, REAL MADRİD İLE GÖRÜŞTÜ"

Benfica ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Jose Mourinho, Real Madrid yönetimi ile menajeri Jorge Mendes arasında görüşmeler yapıldığını da itiraf etti. Mourinho "Şu anda Benfica'da kalacağım yüzde 99 kesin çünkü bir sözleşmem ve henüz görmediğim bir teklifim var, ancak menajerim bunun mükemmel bir teklif olduğunu söyledi. Real Madrid cephesinden ise şu anda hiçbir şey yok ama tekrar ediyorum; hiçbirimiz aptal değiliz, şu anda olan tek şey Jorge Mendes (menajeri) ile Real Madrid ve yönetimi arasında yapılan görüşmeler." ifadelerini kullandı.



