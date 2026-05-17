Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tümer Metin canlı yayında bombayı patlattı! "Fenerbahçe'yi gözüm kapalı ona teslim ederim, kefilim''

Tümer Metin canlı yayında bombayı patlattı! "Fenerbahçe'yi gözüm kapalı ona teslim ederim, kefilim''

10:2017/05/2026, Pazar
G: 17/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni sezon öncesi teknik direktör bilmecesini çözmeye çalışan Fenerbahçe için ekranların usta yorumcusu Tümer Metin'den çok konuşulacak bir yorum geldi. Sarı-lacivertli camiada yerli ve yabancı birçok isim masadayken, Metin canlı yayında ezber bozan bir tercih önerisinde bulundu.

“UZUN VADELİ PLANDA GÖZÜM KAPALI TESLİM EDERİM”

 

Tümer Metin'in Fenerbahçe için dile getirdiği isim Abdullah Avcı oldu. Metin, deneyimli teknik adam için "Fenerbahçe için uzun vade planında gözüm kapalı teslim edeceğim teknik adamlardan bir tanesidir" dedi.


“KEFİL OLABİLECEĞİM BİRİSİDİR”

 

Abdullah Avcı'yı çok sevdiğini aktaran Tümer Metin, "Hem insanlığına, hem teknik adamlığına kefil olabileceğim birisidir." şeklinde konuştu.


TRABZONSPOR İLE 3 KUPASI VAR

 

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı yaklaşık 2 yıldır boşta.


62 yaşındaki teknik adamın Trabzonspor ile 2021-22 sezonunda Süper Lig, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında ise Süper Kupa zaferleri bulunuyor.


#Tümer Metin
#Fenerbahçe
#Abdullah Avcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurusu başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu