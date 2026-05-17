Tümer Metin canlı yayında bombayı patlattı! "Fenerbahçe'yi gözüm kapalı ona teslim ederim, kefilim''

Yeni sezon öncesi teknik direktör bilmecesini çözmeye çalışan Fenerbahçe için ekranların usta yorumcusu Tümer Metin'den çok konuşulacak bir yorum geldi. Sarı-lacivertli camiada yerli ve yabancı birçok isim masadayken, Metin canlı yayında ezber bozan bir tercih önerisinde bulundu.

1 /4 “UZUN VADELİ PLANDA GÖZÜM KAPALI TESLİM EDERİM” Tümer Metin'in Fenerbahçe için dile getirdiği isim Abdullah Avcı oldu. Metin, deneyimli teknik adam için "Fenerbahçe için uzun vade planında gözüm kapalı teslim edeceğim teknik adamlardan bir tanesidir" dedi.



2 /4 “KEFİL OLABİLECEĞİM BİRİSİDİR” Abdullah Avcı'yı çok sevdiğini aktaran Tümer Metin, "Hem insanlığına, hem teknik adamlığına kefil olabileceğim birisidir." şeklinde konuştu.



3 /4 TRABZONSPOR İLE 3 KUPASI VAR Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı yaklaşık 2 yıldır boşta.

