Galatasaray - Samsunspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig 5. haftasında bu akşam Galatasaray evinde Samsunspor’u ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray - Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11’leri ve canlı skor ekranı haberimizde.
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
8 Kerem Demirbay
20 Tete
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
5 Alim Öztürk
16 Marc Bola
18 Zeki Yavru
7 Moryke Fofana
10 Olivier Ntcham
11 Emre Kılınç
17 Kingsley Schindler
6 Youssef Ait Bennasser
27 Gaetan Laura