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Galatasaray - Samsunspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Galatasaray - Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde. Trendyol Süper Lig 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Rams Park’ta bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Samsunspor ve Galatasaray son olarak 2012’de karşı karşıya geldi. Bu maçı Galatasaray deplasmanda 4-2 kazandı. Samsunspor Galatasaray’ı son olarak 2005’de 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar ligde oynadığı 3 maçta sadece 1 puan alabildi. Galatasaray - Samsunspor maç kadrosuna, muhtemel 11’lere ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:22 . 16/09/2023 السبت
Yeni Şafak
Galatasaray - Samsunspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Galatasaray - Samsunspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 5. haftasında bu akşam Galatasaray evinde Samsunspor’u ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray - Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11’leri ve canlı skor ekranı haberimizde.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

8 Kerem Demirbay

20 Tete

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

4 Rick Van Drongelen

5 Alim Öztürk

16 Marc Bola

18 Zeki Yavru

7 Moryke Fofana

10 Olivier Ntcham

11 Emre Kılınç

17 Kingsley Schindler

6 Youssef Ait Bennasser

27 Gaetan Laura

GALATASARAY - SAMSUNSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Galatasaray
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
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