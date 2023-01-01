Galatasaray - Samsunspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Samsunspor evinde İstanbulspor'u konuk etti. Yoğun yağış altında başlayan maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker, iki takımın oyuncularının zeminde topun zıplamadığını söylemesi üzerine karşılaşmayı durdurdu. Hakem, bir süre iki ekibin teknik heyeti ile görüştükten sonra takımları soyunma odasına gönderdi. Burak Şeker, yaklaşık 20 dakika sonra tekrar sahaya çıktı ve sahanın 3 noktasında topu havaya atarak zemini kontrol etti. Topun zeminde zıplamaması üzerine maç ertelendi. Peki, Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak? İşte soruların yanıtları.