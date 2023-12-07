Google, OpenAI'nin GPT-4'üne rakip olacak yeni yapay zeka modelini tanıttı. Farklı görev ve cihazlarda kullanılması planlanan Gemini'nin ultra, pro ve nano gibi 3 farklı şekilde kullanıma sunulacak. Google’ın çok modlu yapay zeka modeli Gemini’nin önümüzdeki yıl Bard üzerinden kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Peki, Gemini özellikleri neler, Chat GP-4’ten farkı ne? İşte detaylar.

GEMİNİ YAPAY ZEKA NEDİR?

Gemini metin, görüntüler, ses, video ve kodlama dilleri gibi farklı türdeki bilgileri genelleştirip sorunsuz bir şekilde anlayabilen yapay zeka modelidir.

GEMİNİ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ NELER?

Google, "bugüne kadar oluşturduğu en yetenekli genel yapay zeka modeli" olarak tanımladığını Gemini'ı duyurdu. Gemini; Ultra, Pro ve Nano olmak üzere 3 farklı biçimde çalışmak için optimize edilerek, veri merkezlerinden mobil cihazlara kadar pek çok şeyde çalışabilecek biçimde tasarlandı.

Modelin ilk versiyonu olan Gemini 1.0 üç farklı boyut için optimize edildi: Son derece karmaşık görevler için en yetenekli ve en büyük model olan Gemini Ultra, çok çeşitli görevleri ölçeklendirmek için Gemini Pro ve cihaz içi görevler için en verimli model Gemini Nano.

Google, bu yeni teknolojinin özellikle matematik ve fizik problemlerinin çözümündeki becerilerine vurgu yapıyor.

Gemini'ın nihai olarak Google'ın egemen arama motoruna entegre edilmesi planlanıyor. Ancak firma, bu sürecin zamanlamasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.





GEMİNİ VE CHAT GPT ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Gemini çok modlu bir yapay zeka modeli olarak tanımlanıyor. Bu model, metin, görüntüler, ses, video ve kodlama dilleri gibi farklı türdeki bilgileri genelleştirip sorunsuz bir şekilde anlayabiliyor, bunlar üzerinde çalışabiliyor ve birleştirebiliyor.

Gemini, aynı zamanda mobil cihazlardan veri merkezlerine kadar her şeyde verimli bir şekilde çalışabilen, şimdiye kadarki en esnek model olarak dikkat çekiyor. Gemini'ın geliştiricilerin ve kurumsal müşterilerin yapay zeka ile oluşturma ve ölçeklendirme yöntemlerini önemli ölçüde geliştireceği düşünülüyor.

Gemini, çok modlu olacak şekilde tasarlandı ve başlangıçtan itibaren farklı yöntemler konusunda önceden eğitildi. Daha sonra etkinliğini daha da iyileştirmek için ek çok modlu verilerle ince ayar yapıldı.







