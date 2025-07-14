15 Temmuz anısına Çakıroğlu Yaylası’nda dev Türk bayrağı göndere çekildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Çakıroğlu Ailesi tarafından Trabzon’un Çakıroğlu Yaylası’nda dev Türk bayrağı göndere çekildi.





120 metrekarelik Türk bayrağı, yaylada dikilen 30 metrelik direğe asılarak vatandaşların ziyaretine açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile dualar edildi.





Törene, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Çakıroğlu Vakfı Başkanı Adem Çakır, başkan yardımcıları Elyesa Çakıroğlu, Neşat Çakıroğlu ve Adnan Çakır’ın yanı sıra Çakıroğlu ailesinden çok sayıda kişi katıldı.





Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 15 Temmuz’un Türk milletinin kararlılığı ve inancıyla yazılmış bir destan olduğunu belirtti. Güner, şöyle konuştu:





“15 Temmuz gecesi, milletimizin vatanına ve demokrasisine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Bugün burada, bu güzel yaylada göndere çekilen şanlı bayrağımız; o gece gösterilen birlik, beraberlik ve fedakârlığın simgesidir. Bu anlamlı organizasyona öncülük eden Çakıroğlu Ailesi sivil toplum örgütlerine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”





Çakıroğlu Vakfı Başkanı Adem Çakır da yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’un milli hafızada unutulmaz bir yer edindiğini unutmamalıyız. Bu bayrak, o gece gösterilen direnişin ve şehitlerimizin ruhunun bu topraklarda ilelebet yaşayacağının simgesidir” ifadelerini kullandı.





Göğe yükselen dev bayrak, yaylaya gelen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.



