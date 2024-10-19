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AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem

10:2719/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

AFAD verilerine göre, saat 10.08'de Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.08'de merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 11.32 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Depremde yıkılan evinin yerine kulübe kurup çocuklar için kütüphaneye çevirdi

6 Şubat depremlerinde Hatay’da yıkılan evinin yerine kulübe inşa eden Nihal Öztürk, kulübeyi mahallenin çocukları için kütüphaneye çevirdi. 39 yaşındaki ev hanımı Öztürk, Antakya’da bulunan evi yıkıldıktan sonra ailesiyle birlikte konteynerde yaşamaya başladı. Yıkılan evinin bulunduğu alanı eşiyle birlikte kütüphaneye çevirip 9 metrekarelik kulübeyi "Nihal'in kütüphanesi” olarak adlandırdı. Okul çıkışlarında kütüphaneye gelen çocuklar hem okuma alışkanlığı kazandı hem de sosyalleşmek için imkan buldu. Çocukların kitap okumasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Öztürk, "Çocuklar okul çıkışı geliyor onlarla önce kitap okuma etkinliği yapıyoruz sonra sırayla çocuklara okudukları kitapları anlattırıyorum.” ifadelerini kullandı. 13 yaşındaki Dila Nur Şenal da, kulübede arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirdiklerini belirtti.


#AFAD
#Akdeniz
#deprem

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