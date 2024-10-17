Deprem kendini hatırlattı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu dün merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. 10.46’da yaşanan deprem AFAD verilerine göre, 10,07 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem nedeniyle kent merkezinde çoğu kişinin ev ve iş yerlerinin dışarı çıktığı görüldü. Vatandaşlar park ve meydanlarla toplandı. Deprem Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Batman, Bitlis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Kentte hasarlı bazı binaların etrafı şeritle çevrildi, güvenlik önlemi alındı.





CAN VE MAL KAYBI YOK

Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 4 binada kısmi çökme meydana geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sırasında yüksekten düşme gibi nedenlerle 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Şanlıurfa'da da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise, depremde 94 kişinin yaralandığını, 2 binanın ağır hasar aldığını söyledi. Yetkililer şu ana kadar gelen bilgilere göre depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre 187 kişi depremden etkilendi. 43 kişi gözetim altına alındı. Pütürge'de ise kaya düşmesi meydana geldi. Yol ekipler tarafından hızla açıldı.





RİSKLİ YAPILARDAN UZAK DURUN

AFAD ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam ederken, depremden etkilenen kentlerin vali ve belediye başkanları, vatandaşları riskli yapılardan uzak durmaya çağırdı. Daha önceki depremlerde hasar gören ve boşaltılarak yıkılması beklenen binaların son deprem ile birlikte risk oluşturduğuna dikkat çeken yetkililer, vatandaşları bu tip hasarlı yapıların bulunduğu alanlara çok yaklaşmamaya özen göstermemeleri konusunda uyardı.

MALATYA'DA BUGÜN DE OKULLAR TATİL

Deprem nedeniyle Malatya ve sarsıntının hissedildiği Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman’da okullarda eğitime dün ara verildi. Saha incelemeleri ve okulların durum tespiti için Malatya'da

kent genelinde tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında bugün de okullar tatil edildi.





ADIYAMAN’DA DAĞDA TOZ BULUTU

Depremden en çok etkilenen kentler arasında yer alan Adıyaman’ın Gerger ilçesinde dağda toz bulutu oluştu, bölgedeki vatandaşlarda endişeye yol açtı.

Çalışmalar eş güdüm halinde yürütülsün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, depremin hemen ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i arayarak bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm birimleriyle bölgedeki çalışmaların eş güdüm halinde yürütülmesi talimatını verdi.





Tüm bölge beşik gibi

AFAD verilerine göre, Malatya'daki 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 77 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Artçı sarsıntıların 0,7 ila 3 büyüklüğü arasında olduğu belirlendi.





Arama kurtarma eğitimleri Munzur’da

Tunceli'deki Munzur Çayı, AFAD’da görevli arama kurtarma personellerinin eğitim sahasına dönüştü. AFAD'ın hazırladığı program kapsamında Ankara, Şanlıurfa, Sivas, Van, Çankırı, Bingöl, Yozgat ve Bitlis'ten kente gelen ekipler, alanında uzman 11 eğitmenden teorik bilgiler aldı. Daha sonra uygulamalı eğitimlere geçen ekiplere, Munzur Çayı'nın Mavi Köprü ile Pilvenk köyü mevkisinde ilk yardım, ekipman kullanımı, temel su güvenliği, boğulma olaylarına müdahale yöntemleri, su üstünde arama ve kurtarma teknikleri gibi konularda ders verildi. Debisi yüksek çayın akıntısına yüzerek göğüs geren ekipler, bot kullanmayı öğrenmek amacıyla da Siliç Köprüsü'nden Miskisağ mevkisine kadar rafting yapıp tahliye gerçekleştirdi. Yaklaşık 80 personelin katıldığı eğitimlerle olası vakalara hızlıca müdahale edilmesi hedefleniyor.





SINAV YAPILIYOR

Su üstü eğitim koordinatörü Atilla Çağlar, sel ve boğulma vakaları gibi su üstünde yaşanabilecek olaylara karşı eğitim verdiklerini belirterek, "Munzur Çayı'nın debisi her mevsim yüksek olduğu için tercih ettik. Birinci seviye eğitim 1 hafta sürüyor. Daha sonra sınavda başarılı olanlar su üstü personeli olarak görev alıyor" diye konuştu.





Ulaşım ve haberleşmede sıkıntı olmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun" ifadelerini kullandı.





Kırılmayan fay kırıldı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak "Deprem, 2020 Elazığ depremi ile 2023 yılı 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin gerçekleştiği bölgenin arasında kalan bir noktada meydana geliyor. Bu bölgede, her iki depremde de kırılmayan parça vardı. Bilim insanlarının yaptığı çalışmada bu fayda 6.8'e kadar bir deprem bekleniyordu. Burada 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra artçı depremlerde gelecektir. Bu artçılarında 5 büyüklüğüne kadar gerçekleşme olasılığı var" dedi.





100 KM ALAN ETKİLENİYOR

Depremin çevre illerde hissedilmesine de değinen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye'deki depremin neredeyse tamamı sığ odaklı. 10 ile 15 kilometre aşağıda oluyor. Buradan yüzeye geliyor. Sığ odaklı depremler geniş alanlarda hissedilir. Ülkemizin jeolojik yapısı da buna uygun. En az 100 kilometre yarıçapındaki alan etkileniyor" dedi.



























