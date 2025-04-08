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AFAD'dan İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için yağış uyarısı

AFAD'dan İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için yağış uyarısı

17:408/04/2025, Salı
DHA
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AFAD, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
AFAD, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de yağış uyarısında bulunarak sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunmasını istedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son meteorolojik değerlendirmelerine göre; İç Anadolu'nun doğusunda, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların; Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Perşembe (10.04.2025) günü sabah saatlerine kadar Niğde il geneli ile Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiği belirtildi.


Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların ise yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra Ordu ile geneli ile Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması beklendiği belirtildi.


Yapılan açıklamada,
"Vatandaşlarımızın sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz"
denildi.


#AFAD
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