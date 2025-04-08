AFAD'dan İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için yağış uyarısı

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son meteorolojik değerlendirmelerine göre; İç Anadolu'nun doğusunda, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların; Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Perşembe (10.04.2025) günü sabah saatlerine kadar Niğde il geneli ile Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiği belirtildi.