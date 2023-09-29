Altın Portakal Film Festivali iptal edildi: FETÖ propagandasına yer verilmişti

Altın Portakal Film Festivali'nin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, "Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" ifadeleriyle iptal edildiği duyuruldu.





Ne olmuştu?

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne FETÖ propagandası içeren belgeselle katılan yönetmen Nejla Demirci'nin FETÖ darbe girişiminin sabahında attığı tweet ortaya çıkmıştı.





"Biz sokağa hayatı korumak için çıktık. Dünden bu yana hayatı yok etmek için sokağa çağrı var" şeklindeki ifadesi, açıkça FETÖ darbesini desteklediğini bir kez daha göstermişti.





Bakanlıklar bir bir desteğini geri çekmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.





Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ''''Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir'' ifadeleri kullanılmıştı.



