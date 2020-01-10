Gündem Anaokulunda skandal
BİLECİK

Anaokulunda skandal

Bilecik’teki özel bir anaokulunda konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan 3,5 yaşındaki ikizlerin sandalyeye iple bağlandığı ortaya çıktı. Öğrencilerin ailesi durumu öğrendikten sonra suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Baba Oktay T. sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, “Güvenip çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumda yaşanan olaylar bizleri şok etti. Meğer çocuklarımızı iple sandalyeye bağlayıp sözlü olarak azarlıyorlarmış ve daha neler neler” açıklamasını yazdı.
Baba Oktay T. sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, “Güvenip çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumda yaşanan olaylar bizleri şok etti. Meğer çocuklarımızı iple sandalyeye bağlayıp sözlü olarak azarlıyorlarmış ve daha neler neler” açıklamasını yazdı.

Bilecik eğitim veren özel bir anaokulunda çekilmiş bir fotoğraf karesinde yer alan şok görüntüler kentti karıştırırken, aile kurumdan şikayetçi oldu. Konu hakkında açıklama yapan 3 buçuk yaşındaki ikizler A.T. ve T.T.’nin annesi İnci T., çocuklarının prematüre olduğunu, bu yüzden dilde ve konuşmada gecikme yaşadıklarını söyledi.

ÇOK GEÇ ÖĞRENDİK

O zaman aylarca ölüm kalım mücadelesi veren çocuklarının gördüğü bu eziyet karşısında şok olduklarını anlatan İnci T. “Hayvana bile yapılmaması gereken şekilde çocuklarımızın sandalyeye bağlandıklarını, diğer serbest arkadaşlarının arasında tek bağlı kendi oldukları için çırpındıklarını, sandalyeden devrildiklerini ve daha bir çok şeyi çok geç öğrendik” dedi.

NASIL YAPABİLDİNİZ

Baba Oktay T. ise; “Bu çocuklar melek ya nasıl kıydınız nasıl yapabildiniz bunu. Ben bu konunun adli olarak takipçisi olacağım” dedi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, fotoğrafların komployla çekildiği ve yaşananların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

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