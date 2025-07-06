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Avcılar'da otomobil boya atölyesi yandı: 2 araç kullanılamaz hale geldi

Avcılar'da otomobil boya atölyesi yandı: 2 araç kullanılamaz hale geldi

12:306/07/2025, Pazar
DHA
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Atölyedeki yangın, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonları ile görüntülendi.
Atölyedeki yangın, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonları ile görüntülendi.

İstanbul Avcılar'da bir otomobil boya atölyesinde yangın çıktı. Atölye tamamen yanarken, içerideki 2 otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın bugün saat 09.30 sıralarında Üniversite Mahallesi Uran Caddesi'ndeki otomobil boya ve kaporta atölyesinde başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek atölyenin tamamını sardı. Dükkandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık keipleri geldi.


Dükkan içerisinden patlama seslerinin de duyulduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, dükkandaki 2 otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Atölyedeki yangın, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonları ile görüntülendi.




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