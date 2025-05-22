Bagaj ve kapısı açık seyreden sürücünün ehliyetine el konuldu

Yüklediği malzemeleri aracına sığdıramayan sürücü bagaj kapısı ve sağ arka kapısı açık vaziyette Aksaray Adana Kara yolunda trafiğe çıktı. Kara yolunda Aksaray istikametine seyreden otomobil bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç sürücüsünün sol şeride geçmek için kolunu camdan uzatarak eliyle solu işaret etmesi de dikkat çekti. Kara yolundaki o tehlikeli anlar bir başka araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, seyir halindeki aracın bagaj ve sağ arka kapısı açık seyretmesi, sürücünün ise eliyle sinyal işareti vermesi görülüyor.