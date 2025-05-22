Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fatih'te sokakta yürüyen adamın üzerine çanak anten düştü

Fatih'te sokakta yürüyen adamın üzerine çanak anten düştü

11:5222/05/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Fatih'te sokakta yürüyen bir kişinin üzerine binanın çatısında bulunan çanak anten düştü. Hafif yaralanan adamın yardımına çevredekiler koşarken, çanak antenin düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 21 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Fatih'te Hobyar Mahallesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişinin üzerine bina çatısında bulunan çanak anten düştü. Üzerine çanak anten düşen kişi bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Çanak anten koluna çarpıp düşen adam hafif yaralandı. Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Çanak antenin daha önce söküldüğü ve çatıda durduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Adamın yolda yürüdüğü sırada çanak anteni görmesi ve antenin adamın omzuna çarparak yere düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.





#Fatih
#Anten
#Düşme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?