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POLİTİKA TOKAT

Bakan Akar: Mehmetçik girilemez denen yerlere girdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele vurgusu yapan Bakan Akar, "Mehmetçik girilemez denen yerlere girdi. Teröristlerin inlerini yerle bir etti. Terör belasından halkımızı kurtarmaya kararlıyız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Akar: Mehmetçik girilemez denen yerlere girdi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat’ta AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Terörle mücadele vurgusu yapan Bakan Akar, "Mehmetçik girilemez denen yerlere girdi. Teröristlerin inlerini yerle bir etti. Terör belasından halkımızı kurtarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

'Sınır ötesindeki mücadelemiz çarpıtılıyor'

"Suriye'deki mücadelemiz çarpıtılıyor. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki mücadelemiz teröristlere yöneliktir. Terörün arkasında kim olursa olsun mücadele edeceğiz.

Şam'la üst düzey temas

Terörle mücadeleden taviz vermeyeceğimizi vurguladık. Yeni bir göç dalgasının mümkün olmadığını ilettik."

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