|
Gündem

Bakan Bayraktar'tan Şırnak'ta petrol sahasını havadan inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta petrol sahasında incelemelerde bulundu.

17:46 . 24/06/2023 Cumartesi
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasını havadan inceledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasını havadan inceledi.

Gabar Dağı'ndaki petrol üretim alanlarını havadan inceleyen Bakan Bayraktar, daha sonra Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu'na geldi. Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, dün Hatay ve Adıyaman'da bulunduklarını anımsattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin 11 kenti etkilediğini dile getiren Bayraktar, depremden etkilenen şehirlerin kalkınması ve inşası için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile ve Gençlik Bankası'ndan bahsettiğine değinen Bayraktar, şöyle devam etti:
"O bankanın da ana gelirlerinden bir tanesi buradaki ve denizlerimizdeki petrol ve doğal gaz gelirlerimiz olacak. Dolayısıyla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızla, devletin bütün organlarıyla eş güdüm halinde bu çalışmayı yürüteceğiz. Daha iyi sonuçlar, daha yeni müjdeler milletimize sunacağız. Yaklaşık 2-3 saattir yukarıda dolaşıyoruz. Çok zor bir coğrafya ama bize yakışan da zoru başarmaktır."

Şehit Aybüke Yalçın-2 Kuyusu'nda da incelemelerde bulunan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

  • Bakan Bayraktar, TPAO çalışanları, protokol üyeleri ve güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayraktar'a incelemeleri sırasında Vali Osman Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da eşlik etti.



#Alparslan Bayraktar
#Gabar Dağı
#Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu
#Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusu
#Şırnak
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmen maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2023 Temmuz memur maaş farkı!