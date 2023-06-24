Bakan Bayraktar'tan Şırnak'ta petrol sahasını havadan inceledi

"O bankanın da ana gelirlerinden bir tanesi buradaki ve denizlerimizdeki petrol ve doğal gaz gelirlerimiz olacak. Dolayısıyla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızla, devletin bütün organlarıyla eş güdüm halinde bu çalışmayı yürüteceğiz. Daha iyi sonuçlar, daha yeni müjdeler milletimize sunacağız. Yaklaşık 2-3 saattir yukarıda dolaşıyoruz. Çok zor bir coğrafya ama bize yakışan da zoru başarmaktır."