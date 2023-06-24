Bakan Bayraktar'tan Şırnak'ta petrol sahasını havadan inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasını havadan inceledi.
Gabar Dağı'ndaki petrol üretim alanlarını havadan inceleyen Bakan Bayraktar, daha sonra Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu'na geldi. Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, dün Hatay ve Adıyaman'da bulunduklarını anımsattı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin 11 kenti etkilediğini dile getiren Bayraktar, depremden etkilenen şehirlerin kalkınması ve inşası için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.
Şehit Aybüke Yalçın-2 Kuyusu'nda da incelemelerde bulunan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
- Bakan Bayraktar, TPAO çalışanları, protokol üyeleri ve güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bayraktar'a incelemeleri sırasında Vali Osman Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da eşlik etti.