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Bakan Kasapoğlu Kars'ta öğrencilerle iftar yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'taki İpekyolu Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar yaparak onları Ankara'ya davet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlu Karsta öğrencilerle iftar yaptı
​Bakan Kasapoğlu Karsta öğrencilerle iftar yaptı

Bir dizi programlara katılmak için Kars’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İpekyolu Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Paşaçayır Mahallesi'ndeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurdun yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini alan Bakan Kasapoğlu, ezanın okunması sonrası orucunu öğrencilerle birlikte açtı.

Bakan Kasapoğlu, iftar ve sahurları yurtlarda yapmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Türkiye genelinde 800'e yakın yurdumuz var. Sizlerle rahmet, bereket ayı ramazanda, bu ayın iklimine uygun şekilde oturup dertleşmek, hasbihal etmek bizlere ayrı bir güç veriyor.” dedi.

Gençlerle yan yana oturup, sohbet edip, aynı ekmeği paylaşmanın ayrı bir hazzı olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, “Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bu iftarların bir hatırası olsun istiyoruz. Burada sizlerle tanıştık. Bunu devam ettirelim. Sizleri Ankara'da bakanlıkta ağırlayalım. Ankara'da sizleri misafir edeceğiz. Bakanlık sizin bakanlığınız. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin bakanlığı. İnşallah Ankara'da buluşur, sohbet eder ve kucaklaşacağız.” diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi

Daha sonra Nuri Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nu da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle burada da bir süre sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, Kars Gençlik Merkezi’ni hizmete açtı

Bakan Kasapoğlu, Kars’ta yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi’nin açılışını yaptı.

Törende yaptığı konuşmada gençlik merkezlerinin sayısının 400’ü geçtiğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Elbette meyve veren ağaç taşlanır misali bir kısım kesimler eleştiriyor. Onlar bizim atılımlarımızdan, gençlerle yürüdüğümüz bu kutlu yoldan rahatsız oluyorlar. Ama bizler 20 yıldan beri olduğu gibi bu yolu gençlerimizle birlikte yürüyerek bu kutlu emaneti en güçlü şekilde gençlerimize teslim etmeye kararlıyız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gençlik merkezinin açılışı yapıldı. Gençlik Merkezi'ni gezen Kasapoğlu, gençlerle tek tek sohbet edip, konsol oyunu oynadı. Bakan Kasapoğlu daha sonra gençlerin müzik eğlencesine katıldı.

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