Gündem Bakan Koca Antalya ve Muğlada yangından etkilenen vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi verdi
ANTALYA

Bakan Koca Antalya ve Muğla'da yangından etkilenen vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangınların devam ettiği Antalya ve Muğla'daki vatandaşların sağlık durumu konusundaki son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki kentte toplamda bin 154 vatandaşın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca Antalya ve Muğlada yangından etkilenen vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca (Arşiv)

Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınları ile mücadele sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Antalya ve Muğla'daki vatandaşların sağlık durumuna ilişkin son bilgileri açıklayan Bakan Koca, toplamda bin 154 vatandaşın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirtti.

Antalya'da 704 hastanın taburcu edildiğini, 6 hastanın tedavisinin sürdüğünü ifade eden Bakan Koca, "Bölgedeki felakette 7 can kaybımız olmuştu. 46 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlık profesyoneli ile sahadayız." dedi.

Muğla'da ise 450 hastanın taburcu edildiğini, 10 hastanın tedavisinin devam ettiğini açıklayan Bakan Koca, "Bölgedeki felakette 1 can kaybımız olmuştu. 61 Ambulans, 22 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 306 sağlık profesyoneli ile sahadayız." ifadesini kullandı.

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