Bakan Koca Antalya ve Muğla'da yangından etkilenen vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınları ile mücadele sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Antalya ve Muğla'daki vatandaşların sağlık durumuna ilişkin son bilgileri açıklayan Bakan Koca, toplamda bin 154 vatandaşın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirtti.

Antalya'da 704 hastanın taburcu edildiğini, 6 hastanın tedavisinin sürdüğünü ifade eden Bakan Koca, "Bölgedeki felakette 7 can kaybımız olmuştu. 46 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlık profesyoneli ile sahadayız." dedi.

ANTALYA. 704 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 6 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız olmuştu. 46 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlık profesyoneli ile sahadayız. REKLAM August 4, 2021

Muğla'da ise 450 hastanın taburcu edildiğini, 10 hastanın tedavisinin devam ettiğini açıklayan Bakan Koca, "Bölgedeki felakette 1 can kaybımız olmuştu. 61 Ambulans, 22 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 306 sağlık profesyoneli ile sahadayız." ifadesini kullandı.