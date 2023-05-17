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Bakan Soylu 'Şehitlerimizin intikamı alındı' diyerek duyurdu: 5 terörist sarı torbada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11:40 . 17/05/2023 Çarşamba
DHA
Bakan Soylu: Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada.

Bakan Soylu: Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada. Terörün de kökünü kurutana kadar devam"



#Süleyman Soylu
#PKK
#Şırnak
#Bestler Dereler
40 dakika önce
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