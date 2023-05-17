Bakan Soylu 'Şehitlerimizin intikamı alındı' diyerek duyurdu: 5 terörist sarı torbada

CHP Genel Başkanı ve HDP destekli Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan üç asker için taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, taziye mesajında yine terör örgütü PKK'dan söz etmedi. PKK'nın adını terör örgütlerinin reklamını yapmamak için söylemediğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı DEAŞ paylaşımları ortaya çıkmıştı.