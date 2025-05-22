Bakan Yumaklıdan Anadolu Parsı paylaşımı: Yeniden Türkiye'de selamladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin katkılarıyla Van'da düzenlenen 3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'ne video mesaj gönderdi.





Organizasyonun, akademik temelli olmasının ötesinde ülkenin doğayı koruma politikalarına yön veren bir buluşma haline geldiğine işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:





"Bugün aynı zamanda 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü. Bu özel gün, kongrenize ev sahipliği yapan kadim Van şehrimizde, doğa ile insanın uyumunu daha güçlü bir biçimde konuşmamıza imkan sunuyor. Bu yıl tüm dünyada Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü, 'Doğa ile Uyum ve Sürdürülebilir Kalkınma' temasıyla kutlanıyor. Bu önemli gün, doğa ile kurduğumuz ilişkiye dair farkındalığı daha da derinleştirmemiz gerektiğini bizlere hatırlatıyor."





🐆 Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı!



🕰️ 1.000 yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı.



🌿 Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz.#DünyaBiyolojikÇeşitlilikGünü pic.twitter.com/BYsGcBHSdf — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 22, 2025





Anadolu Parsının görüntüsünü paylaştı

Yumaklı, biyolojik çeşitliliğin yalnızca bir çevre meselesi olarak değil, gıda güvenliğinin, iklim direncinin, kalkınma hedeflerinin ve gelecek kuşaklara bırakılacak yaşam kalitesinin temeli olarak görülmesi gerektiğini belirtti.





Bakanlık olarak doğayı sadece korumakla kalmadıklarını onu, bilimden ve teknolojiden istifade ederek, toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içinde yönetmeye çalıştıklarını bildiren Yumaklı, "Bu çerçevede, korunan alanlarımızı bilimsel temelli stratejilerle artırıyor, türlerimizin izlenmesini ve korunmasını ileri teknolojilerle destekliyor, yaban hayatı rehabilitasyon merkezlerimizi yaygınlaştırıyor, geleneksel bilgiyi kayıt altına alarak, kültürel mirasımızı da koruyoruz" ifadelerini kullandı.





Kongrede oluşacak fikir ve önerilerin yeni politikaların önünü açacağına dikkati çeken Yumaklı, doğayı korumanın geleceği korumak olduğunu vurguladı.





Bakan İbrahim Yumaklı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne göre nesli 'en tehlikede' kategorisinde yer alan koruma altındaki Anadolu parsının, fotokapana yansıyan yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.





Bakan Yumaklı, "Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı. 1000 yıllık hikayenin vücut bulmuş hali; Anadolu parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkanlarımızla korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.







