Batman merkezli 12 ilde düğmeye basıldı: Siber suçlarla mücadelede 11 zanlı tutuklandı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri para karşılığı sattığı ve satın aldığı tespit edilen 44 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.