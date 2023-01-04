Batman'da 150 adrese Kökünü Kurutma Operasyonu: 101 şüpheli gözaltında

Esenyurt'ta kaldırımda giden taksici skuterli kadına çarptı

Esenyurt'ta kaldırımdan ilerleyen taksi şoförü, skuter kullanan kadına hafif şekilde çarparak uzaklaştı. İhbar üzerine trafik polisleri tarafından yakalanan taksi şoförü, aracında hasta olduğu için kaldırımdan gittiğini söyleyerek kendini savunsa da 4 bin 64 lira ceza yedi, ruhsatı ise 10 gün süre ile iptal edildi.



