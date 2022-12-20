Batman'da bir esnaf 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı

Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı.
Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı.
Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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