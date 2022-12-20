Gündem Batmanda bir esnaf 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı
BATMAN

Batman'da bir esnaf 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı

Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı.

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Haber Merkezi İHA
Batmanda bir esnaf 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı
Olay yerine polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı.

İHA

Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.

İHA

Ayrıntılar geliyor...

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