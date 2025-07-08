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Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

08:528/07/2025, Salı
IHA
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Bayburt'ta gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklığın 28 derece olması öngörülüyor.
Bayburt'ta gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklığın 28 derece olması öngörülüyor.

Bayburt'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgârın doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Bayburt ve çevresinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgârın doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bayburt'ta gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklığın 28 derece olması öngörülüyor.

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