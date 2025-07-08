Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Erzincan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre,
bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Erzincan'da gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklığın Kemaliye'de 35 derece, merkezde 31 derece olması öngörülüyor.
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