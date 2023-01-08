Bayrağı biz teslim aldık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcuların yer aldığı, Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Programı’na katılmak için Ankara’dan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, yolculuğunu tamamladı. Harekatın 108. yıl dönümü dolayısıyla bugün Allahuekber Dağları’nda ‘Vefa Yürüyüşü’ yapacak gençleri, bu sene “Sarıkamış Ekspresi” taşıdı.

KARDEŞLİK İKLİMİNİ YAŞADIK

Gençler, Başkent’ten başlayan 30 saatlik yolculuk sonunda Kars’a ulaştı. Yolculukta bulunan farklı üniversitelerden öğrencilerin ecdadı anmanın heyecanına birlikte ortak olduk. Seyit Ali Gültekin, “O dönemin zorluğunu, dedelerimizin neler yaşadığını anlayarak yetişen bir gençlik olacağız. Bu duyguyu hissedebilen şanslı bir gençliğiz” dedi. Emin Çil de “Mili sporcular, sanatçılar ile yolculuk yapmak bizlere onur verdi. Atalarımızın izinden yürümek o heyecanı hissetmek bizleri duygulandırıyor” ifadelerini kullandı.

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Aydanur Doğan ise “Öncelikle bir hayalim olan tren yolculuğunu gerçekleştiriyorum. Bu yolculuğun ‘Sarıkamış Ekspresi’ ile olması da apayrı bir duygu. Ayrıca bu yolculuğun bir diğer artısı, gençlerin yeni dostluklar edinip kardeşlik iklimini yaşaması.” diye konuştu. Ezgi Kaplan da “Türkiye Cumhuriyeti bugün ayaktaysa bunu şehitlerimize borçluyuz. Onlar olmasaydı bu yolculuğu yapamazdık. Bunun düşüncesi ile hakkını vererek atalarımızı yâd etmeye gidiyoruz. Dedelerimizi her zaman iyi şekilde temsil edeceğiz ve bıraktıkları bayrağı dalgalandıracağız. Bu bir bayrak yarışı. Biz bayrağı taşıyoruz, bizden sonrakilere de en iyi şekilde teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ahmed Gaffan Gökdağ yolculuğun bu tarihte yapılıyor olmasının anlamlı olduğunu söylerken Mihriban Demirel ise ataların izinden gittikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını ve yolculuğun bu sebeple anlam kazandığını belirtti.

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Şehitler anılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında cuma günü başlayan etkinlikler devam ediyor. Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan 90 bin asker için 10 binlerce kişi önceki gece soğuk havada meşale yakarak 3 km boyunca şehitlik anıtına yürüdü. Bugün de Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar ‘Sarıkamış Şehitlerine Vefa Yürüyüşü’ne katılacak.

Otelin asma tavanı çöktü

Sarıkamış etkinlikleri kapsamında otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde faciadan dönüldü. Gösterimin başlamasına kısa bir saat kala önde duvarda çatlak oluştu, ardından salonun alçıpan asma tavanı çöktü. Çok sayıda davetli çöken asma tavanın altında kaldı. Enkaz altında kalanlar Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından kısa bir sürede kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 32 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan 23’ü tedavilerinin adından taburcu edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hastanedeki yaralıları ziyaret etti.