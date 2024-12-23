Beşir Derneği Suriye'de yeni dönem için Halep'i Yönetim ve Lojistik Merkezi olarak seçti

Beşir Derneği, Suriye’deki insani yardım çalışmalarını yeni bir boyuta taşıyor. Savaş sonrası yeniden yapılandırma ve insani yardım faaliyetlerini Suriye geneline ulaştırmayı hedefleyen Beşir Derneği, Halep’i yönetim ve lojistik merkezi olarak belirledi.

Bu kapsamda Halep’te şunlar hayata geçirilecek:

Kalkınma Projeleri Ofisi

Lojistik Depo

Aşevi

Fırın

Sosyal Market

Beşir Derneği, yardım faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde organize edilmesi için Halep Valiliği ile mutabakata vardı. Yer tahsisi sonrası, Suriye genelindeki insani yardım çalışmaları Halep merkezli olarak yürütülecek.

Ayrıca, ilerleyen süreçte Şam, Hama, Humus ve Münbiç gibi önemli şehirlerde irtibat ofisleri açılması planlanıyor.

Beşir Derneği, insani yardımın yanında kalkınma projeleriyle de Suriye halkının yaralarını sarmaya ve bölgede kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.



