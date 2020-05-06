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Gündem Bilecike 15 gün sonra şehre giriş çıkış yasağı kaldırıldı
BİLECİK TÜRKİYE

Bilecik’e 15 gün sonra şehre giriş çıkış yasağı kaldırıldı

Bilecik’e 15 gün sonra şehre giriş çıkış yasağı kaldırıldı

Bilecik’te koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında 21 Nisan’dan bugüne uygulanan giriş çıkış yasağı, bugün itibariyle kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri şehrin girişinde denetim yaptı.
Polis ekipleri şehrin girişinde denetim yaptı.

Bilecik İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "05 Nisan 2020 tarihinde saat 13.00’da Bilecik Valisi Bilal Şentürk Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 20 Nisan 2020 tarihli ve 0661-04-15 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel araç, ve yaya gibi) ilimize yapılacak olan tüm giriş ve çıkışların 21 Nisan 2020 Salı günü saat 14:00’dan itibaren ikinci bir karara kadar durdurulması kararı alınmıştı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 04/05/2020 tarih ve E.7517 sayılı genelgesi gereği Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel araç, ve yaya gibi ) ilimize yapılacak olan tüm giriş ve çıkışların durdurulması kararının sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Bilecik'e giriş ve çıkışlar durduruldu: Bu gece yarından itibaren geçerli olacak
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Bilecik'e giriş ve çıkışlar durduruldu: Bu gece yarından itibaren geçerli olacak
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