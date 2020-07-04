Bilecik'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: Binadaki vatandaşlar tahliye edildi

Ekonomi

Konut kredisinde tüm zamanların yıllık rekoru 6 ayda kırıldı

Ülke genelinde kullanılan konut kredi tutarında 6 ayda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. Bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi ilk yarıda 32,2 milyar liralık artışla 230,9 milyar liraya ulaştı. Söz konusu tutarın daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem, 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Fırsatçıların haksız fiyat artışları olmasaydı çekilen konut kredi tutarı ve satılan ev adedi çok daha fazla olacaktı" dedi.