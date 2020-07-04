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Gündem Bilecikte bir alışveriş merkezinde yangın çıktı Binadaki vatandaşlar tahliye edildi
BİLECİK

Bilecik'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: Binadaki vatandaşlar tahliye edildi

Kentin işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı.

Haber Merkezi AA
İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bilecik'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

  • İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın nedeniyle Atatürk Bulvarı da trafiğe kapatıldı.

Yangın esnasında alışveriş merkezinde bulunanlardan Emre Tavukçu, yangını fark ettikten sonra koşarak dışarıya çıktıklarını söyledi.

Bina içinde duman birikmesiyle yangını fark ettiklerini anlatan Tavukçu, "Ben alışveriş merkezinde bulunan kafede çalışıyorum. Havalandırmadan çok duman çıkmaya başlayınca yangını fark ettik, tüm binayı boşalttılar. Şu an müdahale ediliyor, bekliyoruz. Koşarak dışarıya çıktık" diye konuştu.

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