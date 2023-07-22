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Bilecik’te bir haftadır sular kesik

Bilecik'e ana su hattında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 1 haftadır su verilemiyor. Vatandaşlar, gece yarısı mahallelere gönderilen tankerlerle su ihtiyacını karşılıyor. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ise su hattında yapılması gereken tamiratın belediyenin görevi olmadığını savundu.

Yusuf Özdemir
04:00 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Susuz kalan vatandaşlar, belediyeye yönelik eleştirilerde bulununca CHP’li Belediye Başkan vekili Melek Mızra Subaşı, hatta meydana gelen arızanın onarımının belediyenin görevi olmadığını, Karasu Birliği’nin bu görevi yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.

Susuz kalan vatandaşlar, belediyeye yönelik eleştirilerde bulununca CHP’li Belediye Başkan vekili Melek Mızra Subaşı, hatta meydana gelen arızanın onarımının belediyenin görevi olmadığını, Karasu Birliği’nin bu görevi yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.

CHP’li Bilecik Belediyesi, şehirdeki ana su hattında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 1 haftadır vatandaşı susuz bıraktı. 90’lı yıllardaki manzaraların yaşandığı kentte, tankerlerle vatandaşın su ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı. Gece yarısı mahallelere gönderilen tankerlerle vatandaşların su ihtiyacı giderilmeye çalışıldı. Eline bidon alan tankere koştu ancak taşıma su ile talep karşılanamadı. Arızayı gideremeyen belediye, mesuliyet de kabul etmedi. Bilecik Belediye Başkan Vekili CHP’li Melek Mızrak Subaşı, su hattında yapılması gereken tamiratın belediyenin görevi olmadığını savundu.


‘BİZİM GÖREVİMİZ DEĞİL’ DEDİ

Bilecik şehir merkezine içme suyu sağlayan Karasu hattında 4 yıl içerisinde birçok arıza meydana geldi. Hatta yaşanan arızalar, sık sık susuz kalan Bilecikli vatandaşları çileden çıkarttı. Yaşanan mağduriyete rağmen belediye herhangi bir önlem almadı. Yaz aylarının başında hatta yaşanan arıza diğer il belediyelerinin yardımıyla onarıldı ancak yaklaşık bir hafta önce su hattı aynı yerden patlak verdi. Susuz kalan vatandaşlar, belediyeye yönelik eleştirilerde bulununca CHP’li Belediye Başkan vekili Melek Mızra Subaşı, hatta meydana gelen arızanın onarımının belediyenin görevi olmadığını, Karasu Birliği’nin bu görevi yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.


HİZMET KAYGILARI YOK

Bilecik Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Çetin Kaya, şunları söyledi: “Bu hattın yenilenme maliyeti çok düşük olmasına ve çok yüksek miktarda su bedelleri tahsil etmelerine rağmen su hizmeti alamıyoruz. Maalesef halka hizmet gibi bir kaygıları olmadığı için onlar sadece eşini dostunu belediyeye doldurup hizmet için ayrılması gereken kaynakları bu kişileri sözde çalıştırarak peşkeş çekmeyi biliyorlar. CHP yönetimi hatları yenileyemiyor, arızaları

gideremiyor, bu nedenle Bilecikliler sık sık susuz kalıyor”


#Bilecik
#belediye
#CHP
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