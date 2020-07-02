Bilecik’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Hayat

Ayasofya'nın açılması egemenliğin gereği

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Danıştay’da bugün verilecek karar öncesinde “Ayasofya ibadete açılmalı” dedi. 1934 tarihli müzeye dönüştüren karara gönderme yapan Arslan, “O günün şartlarında alınan kararların halen devam eden olumsuz etkileri varsa onların da bir an önce düzeltilmesi milletin egemenliğinin gereğidir” dedi.