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Gündem Bilecikte maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak
BİLECİK

Bilecik'te maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Bilecik'te maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Bilecik'te, pazartesi gününden itibaren uygulanmak üzere vatandaşların maskesiz sokağa çıkması yasaklandı. Kentte 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 900 lira idari para cezası uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı aktarıldı.

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Kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından bazı kararların alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bilecik ili ve tüm ilçelerinde kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında ve ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olmasına, Bilecik ili ve tüm ilçelerinde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımızın, iş yerlerinin ikaz edilmesine, içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına, 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282'nci maddesi gereğince 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

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