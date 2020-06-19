Bilecik'te maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Hayat

60 bin arıyı kafasında tuttu, rekorlar kitabına girdi

Hindistan’da arıcılık yapan Nature M.S. olarak bilinen 24 yaşındaki genç, 60 bin arının kafasında durmasına izin verdi. Nature ayrıca 4 saat 10 dakika boyunca arıları kafasında tutarak Guinness Rekorlar Kitabı’na da girdi.