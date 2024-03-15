Bu köyde her akşam tek sofra kuruluyor

Caminin sosyal tesislerinde yemekler hazırlanırken köylüler iftar öncesi sohbet edip Ramazan'ın bereketini birlikte yaşıyorlar. Ezanla birlikte açılan orucun ardından hep birlikte dua eden köylüler teravih namazıyla evlerine dönüyorlar. Her gün iftar sofrasında bir araya gelen köylüler birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergiliyor.