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Bu köyde her akşam tek sofra kuruluyor

Yozgat Merkez'e bağlı 70 haneli 140 kişinin yaşamını sürdürdüğü Topaç köyünde Ramazan boyunca tek bir iftar sofrası kuruluyor. Toplu iftar geleneğine 2019 yılından itibaren devam eden köyde, hayırseverler ve imkanı olan aileler köy halkına iftar yemeği veriyor.

13:12 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Her gün iftar sofrasında bir araya gelen köylüler birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergiliyor.
Her gün iftar sofrasında bir araya gelen köylüler birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergiliyor.

Caminin sosyal tesislerinde yemekler hazırlanırken köylüler iftar öncesi sohbet edip Ramazan'ın bereketini birlikte yaşıyorlar. Ezanla birlikte açılan orucun ardından hep birlikte dua eden köylüler teravih namazıyla evlerine dönüyorlar. Her gün iftar sofrasında bir araya gelen köylüler birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergiliyor.


KİMSE EVİNDE YEMEK PİŞİRMİYOR


Köy sakinlerinden Hacer Can, her yıl Ramazan ayında köylerinde iftar yemeği verildiğini belirterek, “İftarımıza köyümüzden herkes katılıyor, aramızda para toplanıyor yardım veriliyor. Kimse evinde yemek pişirmiyor ve topluca yemek yiyoruz. Köyümüze gelen misafirlerimiz oluyor ve eş dost ramazanı topluca yaşıyoruz” dedi.

#Yozgat
#Ramazan
#İftar
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