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Cam silerken düşen CHP'li eski başkan hayatını kaybetti

Oturduğu apartmanın 5'inci katında, cam silerken dengesini kaybedip düşen CHP'nin eski İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14:44 . 12/06/2023 Pazartesi
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Nurdan Tavukçuoğlu Ardal

Nurdan Tavukçuoğlu Ardal

CHP’nin eski kadın kolları başkanlarından 52 yaşındaki Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, dün Rize’nin Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi'nde oturduğu binanın 5'inci katındaki evinin camlarını temizlemeye başladı.

Metrelerce yükseklikten düştü

Bir anda dengesini kaybeden 2 çocuk annesi Ardal, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Yaralanan Ardal, ihbarla adrese çağrılan ambulansla, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ardal, doktorların çabalarına rağmen, bugün yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturmada, şüpheli bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.


#Rize
#Nurdan Tavukçuoğlu Ardal
#CHP
1 saat önce
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