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Çevresindekilerin şaşkın bakışları arasında korkusuzca 1 buçuk metrelik yılanı yakaladı

Çevresindekilerin şaşkın bakışları arasında korkusuzca 1 buçuk metrelik yılanı yakaladı

11:5027/06/2025, Cuma
IHA
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Şimşek, yılanı bir gece dükkânında misafir etti.
Şimşek, yılanı bir gece dükkânında misafir etti.

Sivas'ta bir vatandaş, iş yerinin önünde eliyle yakaladığı yılanı bir gece misafir ettikten sonra doğaya bıraktı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sivas'ta bir işyerinin önünde meydana geldi. İşyerinin önündeki 1 buçuk metrelik yılanı fark eden Şafak Şimşek, çevredekilerinin şaşkın bakışları arasında yılanı eliyle yakaladı. Dükkânın yan tarafında bulunan halk pazarına getirilen meyve ve sebzelerin arasında geldiği tahmin edilen yılanla adeta oyun oynayan Şimşek, yılanı bir gece dükkânında misafir etti. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde yılanı doğal yaşam alanına bırakan Şimşek, heyecan dolu anları saniye saniye görüntüledi.

Yılanı yakalarken hiç korkmadığını belirten Şimşek, "Yılanı eline aldığımda insanlar şok oldu kaçışmaya başladı" diye konuştu.

"Yılanı akşam yakaladım bir gece misafir ettim"

Yılanı bir gece misafir ettiğini ve o gece gözlerine uyku girmediğini ifade eden Şimşek, "Akşam vakti iş yerimizde otururken dışarıya çıktığımda yılanı gördüm. Sokak ortasında çok büyük bir yılandı kimseye zarar vermesin diye elimle yakaladım. Böyle bir yılanın sokakta böyle bir yerde büyüme ihtimali yok. Çok büyük bir yılandı meyve ve sebze kasaları arasında Sivas'a gelmiş olabilir. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yılanı eline aldığımda insanlar şok oldu kaçışmaya başladı. Yılan pazar içerisinden geldiğini düşünüyorum. Pazarın hemen yan tarafındayız. Pazar arabası içerisinden geldi. Yolculuğu burada son buldu buradan giderken ben yakaladım diye tahmin ediyoruz. Yılanı akşam yakaladım bir gece misafir etim. Yılan o gece rüyalarıma girdi uyuyamadım, sanki yılan yanımdaymış gibi ona bir şey oluyormuş gibi hissettim. İş yerinde kapalı bir bidon içinde yılanı muhafaza ettim ve ertesi gün ilk işim yılanı tekrardan doğal alanına bırakmak oldu" dedi.



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