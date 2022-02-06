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KARS

Çıldır Gölü'nde yarıştılar: Atlı kızak otomobili solladı

Otomobil sporlarında geçen yıl şampiyonluk kazanan, biri karting olmak üzere 3 aracı kullanan pilotlar, buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla yarıştı. 200 metrelik parkurda karting aracı 1., atlı kızak 2., off-road aracı 3., otomobil ise 4. oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çıldır Gölünde yarıştılar: Atlı kızak otomobili solladı
Otomobil sporlarında 2021’de şampiyonluk kazanan, biri karting olmak üzere 3 aracı kullanan pilotlar, buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla yarış yaptı.

Otomobillerin tanıtımını yapmak, araçları ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen bazı otomotiv şirketleri, Kars çevresindeki çeşitli parkurlarda araçlarını deniyor.

Bölgedeki bir otomotiv şirketi de Kars, Ardahan sınırlarında bulunan buzla kaplı Çıldır Gölü’nde sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirdi. Otomobil sporlarında 2021’de şampiyonluk kazanan, biri karting olmak üzere 3 aracı buzla kaplı göl üzerine çıkaran pilotlar, burada atlı kızakla yarıştı.

Çıldır Gölü dört nala yarışa ev sahipliği yaptı.
Çıldır Gölü dört nala yarışa ev sahipliği yaptı.

ATLI KIZAK 2. OLDU

Dört saniyede 100 kilometre hıza ulaşan yüksek beygirli araçların, buz kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla yarışı nefes kesti. Atlı kızak, hızlı araçları buz üzerinde geride bıraktı.

Pilotlar Turgut Konukoğlu, Ertan Nacaroğlu, Zekai Özen’in kullandığı özel lastik takılı araçlar ile Sinan Daşdemir’in sürdüğü “Star” adlı kızak bağlanan at, başlangıç çizgisi üzerinde dizildi.

İşaret verilmesiyle kalkışa geçen araçlar, 200 metrelik parkurda son hız ilerledi ve bitiş çizgisini karting aracı 1, atlı kızak 2, off-road aracı 3, otomobil ise 4. sırada tamamladı. Temsili düzenlenen yarışı izleyenler heyecanlı anlar yaşadı.

TANITIMINI YAPIYORUZ

Sürüş eğitmeni milli sporcu İbrahim Okyay, Çıldır Gölü’nde uzun yıllardan beri eğitim düzenlediklerini söyledi. Donmuş gölde yapılan buz üstü sürüşün, tüm dünyada en güvenli ve en öğretici eğitimler olarak kabul edildiğini belirten Okyay, şöyle konuştu: “Özellikle bu tür eğitimler, Norveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde gerçekleştirilmektedir. Çıldır Gölü donduğu zaman bölge, bu ülkelerdeki pistlere harika bir alternatif yaratıyor. Biz de bunun tanıtımını yapmak ve bu eğitimleri bu bölgeye çekmek istiyoruz. Tam 7 yıldır buz üstünde eğitimler yapıyoruz ve her yıl artan bir ilgi var.”

İNANILMAZ BİR ATİKLİK

  • Sarıkamış ve Çıldır Gölü’nde bazı etkinlikler yaptıklarına işaret eden İbrahim Okyay, şunları kaydetti: “Çıldır Gölü’nde yaptığımız etkinlik, Türkiye şampiyonu olmuş 3 aracımızın, bu bölgenin olmazsa olmazı atlı kızağıyla birlikte 200 metrelik bir yarış yapmasıydı. Biraz eğlence amaçlı yapsak da herkesi kazanmak için çaba sarf ettik. Otomobil ne kadar güçlü olsa da buz üstünde yere tutunması son derece zor. O yüzden doğuştan 4 çeker olan atlı kızak inanılmaz bir atiklik gösterdi. Bu da yarışın oldukça sürpriz bir şekilde sonuçlanmasına neden oldu, çok keyif aldık.”

Çıldır Gölü'nde zorlu eğitim: 1950 metre rakımlı gölde 10 metre suya daldılar
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Hızarlar yardımıyla gölün yüzeyindeki buzları, üçgen galeri metoduyla kesen timler, ikişerli dalış eşleriyle bir giriş ve bir çıkış deliği arasında hat metoduyla sırayla dalış gerçekleştirdiler.
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Yüksek irtifa ve buzlu suya dalış eğitimleri kapsamında Ardahan ile Kars illeri arasındaki Çıldır Gölü'nde kampa giren timler, hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü 1950 metre rakımlı gölde yaklaşık 10 metre suya daldı.
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Su sıcaklığının 1 ila 3 derece arasında değiştiği gölde özel kıyafetlerini giyen dalgıçlar, buz kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı göle girdi.<br><br>Yıl içerisinde ülkenin her yerinde pek çok zorlu görevi başarıyla yapan, aynı zaman gerçekçi ve zorlu eğitim faaliyetlerini de aksatmayan timler, Çıldır'daki ilk dalışlarını ise Sarıkamış Şehitleri hatırasına gerçekleştirdi.
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Çıldır Gölü'nün adeta cam görünümü andıran buzlu yüzeyine çıkan dalgıçlar açtıkları pankartla Sarıkamış şehitleri anısına saygı duruşunda bulundu.<br><br>JÖAK timlerinin soğuk ve buzlu sularda kaybolan vatandaşları arama kurtarmaya yönelik becerilerini geliştirmek amacıyla, Çıldır’da yapacakları eğitimler 10 gün sürecek.
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Çıldır Gölü'nde zorlu eğitim: 1950 metre rakımlı gölde 10 metre suya daldılar
Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri, 18 dalgıçla yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü'nde dalış yaptı.

Çıldır Gölü’nde 'vals'
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Çıldır Gölü hava sıcaklığın eksi 18 dereceye düşmesiyle buz tuttu.
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Yarısı donan göl vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
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Kentte dışardan gelen vatandaşlar Çıldır Gölü’ne gelerek burada ince tabaka buzun üzerine çıktı.
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Buz çıtırtısı ile kısa süre panik yaşayan vatandaşlar buz üzerinde adeta dans etti.
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Muhteşem manzarası ve göz alıcı mavisi ile ziyaretçilerini büyüleyen Çıldır Gölü’nün buz tutan yüzeyinde yürüyen insanlar, doya sıya eğlenirken, bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.
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Kars’a Rize’den gelen Metehan Genç, “Çıldır Gölü’nün donmuş halini görmek istedik. Donmuş ama güvenemiyoruz. Gitmek istiyorum uzaklara doğru ama gidemiyorum. Tedirgin hissediyorum, biraz daha gidiyorum daha çok tedirgin oluyorum” dedi.
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İzmir’den gelen Aykut Kurt, “Çıldır Gölü’ne geldik. Şuan Çıldır Gölündeyiz. Buz turmuş, baya iyi, çok güzel, çok efsane yer burası, mutlaka herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gerçekten harika bir ortamı var” diye konuştu.
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Kurt, “Biraz ürküyorum şuan, biraz su çıktı. Çıldır Gölü’nün tam ortasındayız. Biraz ürküyorum. Tam olarak donduğunu düşünmüyorum ama sağlam gibi bir sıkıntımız yok.
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Gerçekten çok güzel bir heyecan herkesin yaşaması gereken bir şey, herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.<br>
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Bu yıl havaların aniden soğumasıyla birlikte donan Çıldır Gölü vatandaşlara unutamayacakları bir heyecan yaşatıyor. Buz çıtırtıları üzerinde yürüyen vatandaşlar havadan görüntülendi. Havaların tam anlamıyla soğumasıyla birlikte Çıldır Gölü’nde atlı kızak seferleri de başlayacak.
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Çıldır Gölü’nde 'vals'
Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava, Çıldır Gölü'nün bir kısmını dondurdu. Buz tutan gölün üzerine çıkan vatandaşlar ise cam gibi buz üzerinde adeta vals yapıyor.

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